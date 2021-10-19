شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً ويصيب العشرات بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطناً فلسطينياً، وأصاب العشرات بجروح خلال عدوانه المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن جيش الاحتلال اعتدى على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول إلى المسجد، ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الأقصى المبارك.