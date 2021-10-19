متغير جديد لـ'دلتا'.. علماء يتحدثون عن أكثر عدوى من سلفه

ويتعلق الأمر بالمتغير AY.4.2 الذي تعرف عليه مؤخرا علماء يتابعون التطور الجيني لـ"دلتا"، وأوضحوا أنه يمثل بالفعل ما يقرب من 10 في المائة من الإصابات في بريطانيا.

وأوضح العلماء أن انتشار هذا المتغير يتزايد بسرعة، وإن لم يكن بنفس سرعة متغير "دلتا" الأصلي عندما وصل إلى بريطانيا من الهند في أوائل هذا العام.



وقال الخبيران جيفري باريت، من معهد "ويلكوم سانغر" في كامبريدج، وفرانسوا بالو، مدير معهد جامعة "كوليدج لندن" للوراثة، إن AY.4.2 يبدو أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15 في المائة من متغير "دلتا" الأصلي، الذي سيطر بالفعل على حالات كوفيد حول العالم.

وأضاف بالو أنه في حال تأكيد الأدلة الأولية، قد يكون AY.4.2 أكثر سلالات فيروس كورونا عدوى منذ بدء الجائحة، لكنه شدد على ضرورة "توخي الحذر في هذه المرحلة".



يذكر أن AY.4.2 واحدة من 45 سلالة فرعية تنحدر من "دلتا" تم تسجيلها حول العالم، حيث تحمل طفرتين مميزتين لبروتين "سبايك" الذي يصيب به الفيروس الخلايا البشرية، وهما Y145H وA222V.