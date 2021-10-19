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الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده، بعد أن علّق عمل البرلمان، وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في تموز/يوليو، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

 

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: ”لا يمكن أن يظل البرلمان التونسي مغلقًا إلى أجل غير مسمى“.

 

وحث بوريل، الرئيس سعيّد على ”وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان“.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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