شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده، بعد أن علّق عمل البرلمان، وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في تموز/يوليو، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.



وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: ”لا يمكن أن يظل البرلمان التونسي مغلقًا إلى أجل غير مسمى“.

وحث بوريل، الرئيس سعيّد على ”وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان“.