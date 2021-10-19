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ترامب ينتقد كولن باول و"أخطاءه" الكثيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول ”ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!“.

 

توفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

 

واعتبر ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه ”يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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