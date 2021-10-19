شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب ينتقد كولن باول و"أخطاءه" الكثيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول ”ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!“.



توفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

واعتبر ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه ”يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.