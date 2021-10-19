الوسيط الأمريكي لمفاوضات الترسيم البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين إلى العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل؛ من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وتوقفت المفاوضات، التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أمريكية في شهر أيار/ مايو الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بوصول هوكستين بعد ظهر الثلاثاء إلى بيروت، على رأس وفد.