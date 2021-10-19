محمد بن زايد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، بحث الطرفان خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، ”علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية“.

كما ”تناول الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها“.