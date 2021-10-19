نواب كويتيون يناشدون أمير البلاد بالعفو عن المحكومين السياسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وجه أربعون نائباً في مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، بياناً ناشدوا فيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد العفو عن الكويتيين المدانين بتهم تتعلق بالرأي أو المواقف السياسية، باعتبار ذلك خطوة أولى في مسيرة المعالجة الوطنية الشاملة.

ويهدف هذا التحرك النيابي إلى البدء بأولى مراحل المصالحة الوطنية، كأحد بنود ونتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة أخيرا.

وجاء في نص البيان الذي تمت تلاوته خلال مؤتمر في قاعة تتبع مجلس الأمة الكويتي: ”أن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى اقتصادية وسياسية وأمنية، يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والتجاوز عما تبقى في الأنفس والضمائر، والابتعاد عن الاختلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة وضمن الضوابط التي أكدها الدستور، وبنيت عليها قيم المجتمع ومسلماته“.