شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتنياهو: سأعود لرئاسة وزراء إسرائيل قريبا جدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيعود إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل ”قريبا جدا“، وذلك في رده على رسالة وصلته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونقل السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، رسالة شخصية من بوتين إلى نتنياهو فيها كلمات وداع شخصية على خلفية عملهما المشترك لأكثر من عقد، وفق ما ذكر موقع ”والا“ العبري.

ونقل الموقع عن مسؤولين مطلعين على تفاصيل اللقاء قولهم إن ”نتنياهو قرأ الرسالة وطلب من السفير الروسي إرسال رسالة لبوتين قال فيها: ”أخبر الرئيس بوتين أنني سأعود إلى مكتب رئيس الوزراء قريبا جدا“.