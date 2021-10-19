طالبان تحصل على وعد بالمساعدات دون الاعتراف بها عشية محادثات موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن روسيا والصين وباكستان تعتزم توفير مساعدات لأفغانستان، لكن موسكو أكدت أنها ليست مستعدة بعد للاعتراف بحكومة طالبان.

وجاء التعهد بتقديم مساعدات إنسانية ودعم اقتصادي بعد محادثات بين مسؤولين روس وصينيين وباكستانيين سينضم إليهم ممثلون عن الحكام الإسلاميين في أفغانستان في اجتماع يعقد في موسكو غدا الأربعاء.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن ”روسيا تمتنع عن الاعتراف بطالبان لحين وفاء الحركة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها حين تولت السلطة ومن بينها الشمولية السياسية والعرقية في تشكيل الحكومة الجديدة“، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.