وزير الدفاع الأمريكي من كييف: روسيا تقف عائقا أمام السلام‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، موسكو بالكف عن إطالة أمد الحرب في الشرق الأوكراني.

جاء كلام أوستن خلال المحطة الثانية من جولة على دول في منطقة البحر الأسود، قال إنها مهدّدة من جراء توسّع النفوذ الروسي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال لقائه نظيره الأوكراني أندري تاران: ”ندعو روسيا مجددا إلى وضع حد لاحتلالها جزيرة القرم وللكف عن إطالة أمد الحرب في شرق أوكرانيا، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في البحر الأسود وعلى طول حدود أوكرانيا“.