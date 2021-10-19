شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. ميقاتي يأمل بإنجاز برنامج للتعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء، إن الحكومة استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.



وأضاف ميقاتي في بيان صدر عنه، أنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.