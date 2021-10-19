محكمة أوروبية تنتقد قانونا تركيا يعاقب على "إهانة" رئيس الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، القانون التركي الذي يعاقب المساس بـ“صورة“ رئيس الدولة، معتبرة أن ”حماية معززة بقانون خاص في مجال الإهانة لا يتماشى مع روح الاتفاقية الأوروبية“ لحقوق الإنسان.



وكانت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، تلقت شكوى من شاب تركي يبلغ اليوم الثلاثين حُكم عليه في عام 2017 بالسجن 11 شهرًا و 20 يومًا مع وقف التنفيذ؛ لنشره قبل عامين على فيسبوك رسمين كاريكاتوريين للرئيس رجب طيب أردوغان، أحدهما يمثله بلباس امرأة تقبل باراك أوباما الذي كان في حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وأودع الشاب السجن لشهرين ويومين.