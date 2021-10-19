شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد من "حماس" في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصل وفد من حركة حماس، يتقدمه رئيس مكتبها للعلاقات العربية والإسلامية ونائب رئيس الحركة بقطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.



وقالت فضائية ”الأقصى“ التابعة للحركة إن ”وفد حماس“ سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين؛ لبحث عدد من القضايا“.

وأضافت: ”سيشارك الوفد أيضاً في مؤتمر الوحدة الإسلامية، كما سيجري العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين داخل إيران