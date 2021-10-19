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وفد من "حماس" في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصل وفد من حركة حماس، يتقدمه رئيس مكتبها للعلاقات العربية والإسلامية ونائب رئيس الحركة بقطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

 

وقالت فضائية ”الأقصى“ التابعة للحركة إن ”وفد حماس“ سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين؛ لبحث عدد من القضايا“.

 

وأضافت: ”سيشارك الوفد أيضاً في مؤتمر الوحدة الإسلامية، كما سيجري العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين داخل إيران

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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