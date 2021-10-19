دولة الإمارات تدعم القطاع الصحي الإثيوبي بدفعة جديدة من سيارات الإسعاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في إثيوبيا لتعزيز قدراته اللوجستية في مجال الإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية الأولية.



يأتي ذلك استمراراً للدعم الإنساني الذي توليه دولة الإمارات تجاه الدول الشقيقة والصديقة ممثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه المبادرة ضمن مبادرات الإمارات المستمرة في دعم هذا القطاع الصحي الحيوي.

وأشار إلى أن هذا الدعم سوف يستمر للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الإثيوبي في عدد من الأقاليم التي تشهد تحديات إنسانية.

ويجسد هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الإثيوبي نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقا في تحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.