دولة الإمارات وأمريكا يبحثان التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات وأمريكا جوانب التعاون والتنسيق المشترك خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء في قصر الشاطئ الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وتناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة.