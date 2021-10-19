السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لمواجهة الكوارث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السعودية على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأشخاص ‏في حالات الكوارث، حيث يعد ذلك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ظل ‏ازدياد عدد الكوارث في العالم وسرعة انتشارها. ‏

‏ جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة لدى ‏الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي، أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة المنعقدة لمناقشة حماية الأشخاص ‏وقت الكوارث.

وأبانت أبوعلي، أن تفشي جائحة (كوفيد 19) أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار ‏عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث.