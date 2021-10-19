السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لمواجهة الكوارث

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي، أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة لمناقشة حماية الأشخاص وقت الكوارث.
وأبانت أبوعلي، أن تفشي جائحة (كوفيد 19) أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث.
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