شكرا لقرائتكم خبر 53 طنا من السلال السعودية للمتضررين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات طارئة شملت 53 طنا و500 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من نازحي مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 فرد.

وعبرت 29 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 وحتى 19 أكتوبر الحالي تحمل على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنا و611 كجم، و550 خيمة تزن 27 طنا و500 كجم، متوجهة لمحافظات مأرب وعدن والمهرة وحجة وحضرموت والجوف وأرخبيل سقطرى.

في المقابل قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3,925 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الحالي.