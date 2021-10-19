9 كيانات تشعل مظاهرات العراق احتجاجا على الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد وعدد من المحافظات أمس، في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.

واكتظت شوارع بمحافظات البصرة وكربلاء وواسط وديالي وكركوك وصلاح الدين ومحيط المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد بالمحتجين، وحملوا أعلام العراق ولافتات كتبوا فيها عبارات تنديد بـ «عمليات التزوير» وتطالب بـ «العد والفرز اليدوي»، وبحسب شهود عيان، شهدت بعض ساحات الاحتجاج نصب خيام للاعتصام المفتوح حتى تتحقق مطالب المتظاهرين.

وأكدت الفصائل المنضوية تحت اسم «الإطار التنسيقي»، في بيان صحفي، رفضها الكامل للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وحملوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.

ويضم الإطار التنسيقي 9 كيانات بزعامة كل من عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي وعبد الحسين الموسوي.

وأعلنت المفوضية أنها لم تتسلم من الكيانات الرافضة أية طعون أو شكاوى تستدعي إعادة العد والفرز يدويا للانتخابية.