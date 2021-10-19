شكرا لقرائتكم خبر 4 آلاف أسرة عالقة في جبهات القتال بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نحو 4000 أسرة عالقة في جبهات القتال بمأرب، قال التقرير إن التصعيد الأخير في القتال عبر 5 مديريات على الحدود مع محافظتي البيضاء ومأرب، أدى إلى مزيد من النزوح، حيث لا يزال الوضع متقلبا مع توقع المزيد من عمليات النزوح؛ نظرا لتحول خطوط المواجهة.

وتظهر التقديرات أن 70% من النازحين الجدد هم من النساء، وأن الاحتياجات العاجلة كما أفاد الشركاء الإنسانيون، هي الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية الإضافية والمواد غير الغذائية والملابس وحماية المدنيين الذين ما زالوا محاصرين بين الخطوط الأمامية.

وتوقع التقرير أنه ومع استمرار القتال، يواصل المزيد من المدنيين الفرار باتجاه شرق مديريات صرواح ورحبة والجوبة وحريب ومأرب ومحافظة حضرموت، حيث تزدحم مواقع النازحين داخليا وقدرات الاستجابة فوق طاقتها.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في العبدية منذ حصارها، هي جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم، وأوضح أن المسؤولين عن هذه الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات سيلاحقون في المحاكم المحلية والدولية، باعتبارهم «مجرمي حرب»‏.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين المدعومين من إيران، لوقف استهدافهم الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار فورا عن العبدية.

وقال إن ميليشيات الحوثي تواصل شن حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة، من تصفية للجرحى واختطاف للمدنيين، واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة، وترويع النساء والأطفال، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية‏.

وحث الإرياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء العبدية المحاصرة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة‏.

إلى ذلك أدانت منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة مأرب، الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، للأحياء السكنية المكتظة بالنازحين في المحافظة، بالصواريخ الباليستية والمدفعية والطيران المسير المفخخ.

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