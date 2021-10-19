محامية لبنانية تقاضي جعجع والبيطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت محامية لبنانية بدعوى ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم ارتكاب الإرهاب. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن «المحامية مي الخنساء تقدمت بدعوى إلى جانب النيابة العامة التمييزية ضد جعجع والبيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب.



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