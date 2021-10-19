شكرا لقرائتكم خبر 100 تركي في قبضة الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر أمنية تركية أمس أنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 97 شخصا، بشبهة الارتباط بتنظيم غولن.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن إلقاء القبض عليهم جاء بعد حملات متزامنة في العديد من الولايات، وذلك بعد صدور مذكرات توقيف جديدة بحق المئات من الأفراد، ومن بينهم عسكريون في الخدمة وطلاب في مدارس عسكرية.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016 كما تقول أنقرة «إن غولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة». وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.

وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات.