100 تركي في قبضة الشرطة

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وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن إلقاء القبض عليهم جاء بعد حملات متزامنة في العديد من الولايات، وذلك بعد صدور مذكرات توقيف جديدة بحق المئات من الأفراد، ومن بينهم عسكريون في الخدمة وطلاب في مدارس عسكرية.
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016 كما تقول أنقرة «إن غولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة». وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.
وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات.
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