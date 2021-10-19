"تعليم المنوفية" تكشف تفاصيل فيديو "رقص طلاب" بإحدى المدارس الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تابعت الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لواقعة رقص عدد من الطلاب داخل أحد الفصول المدرسية بمركز تلا على أنغام الموسيقى، مؤكدةً إحالتها للتحقيق.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أنه تقرر إحالة مدير مدرسة زنارة الثانوية للتحقيق من قِبل الشؤون القانونية، لسببين أولهما غياب دور الإشراف ومتابعة الطلاب، ثانيًا للسماح للطلاب بحمل هاتف محمول داخل المدرسة، ولفت إلى اتخاذ اللازم تجاه الطلاب الذين ظهروا بالفيديو.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد شهدت اليوم تداولاً لمقطع فيديو أظهر عددًا من الطلبة يرقصون على أغنية صاخبة بأحد الهواتف المحمولة، صاعدين فوق المقاعد، في غياب للمدرسين أو إدارة المدرسة.