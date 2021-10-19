ديسمبر المقبل.. منع دخول غير المطعمين بلقاحات كورونا للمصالح الحكومية بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته للمسؤولين بضرورة الالتزام التام بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله، اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، مع عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

ناشد المحافظ المواطنين سرعة تلقي التطعيم بلقاحات كورونا، ولاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركزًا ثابتًا، منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج.

وتابع اللواء أشرف عطية قيام المسؤولين بمديرية أوقاف أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بكافة دورات المياه الملحقة داخل مساجد المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى بإجمالي 2000 مسجد حكومي وأهلي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإعادة فتح دورات المياه في المساجد بدءًا من الغد.

وشدد على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والإشتراطات التي تعلن عنها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إرتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة، وخاصة أن تنفيذ كافة هذه الإجراءات على الوجه الأكمل يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار كورونا.