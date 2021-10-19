هيئة الطرق تنفي وجود شروخ في جسم كوبري كلابشة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال المهندس عيد كرومر، مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، إنه لا صحة لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شروخ فواصل في محور وكوبري كلابشة الجديد.

أضاف أن ما اعتقده البعض شرخًا في الكوبري، هو نتيجة قيام بعض الأشخاص بفك وسرقة الصاج المعدني الذي يغطي الأرصفة والكوبستات الجانبية، ما أدى لظهور الفاصل بين الخرسانات، وهو الذي توازى مع سرقة العلامات الإرشادية والعواكس.

وأكد على الضرورة الهندسية لوجود فواصل التمدد لإعطاء الحرية لجسم الكوبري في الحركة نتيجة لتمدد وانكماش الخرسانة وحديد التسليح في درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

وأوضح مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري أن هذه الفواصل يجرى تنفيذها بكامل عرض الكوبري في الجزء العلوي للحارات المرورية والأرصفة والجزيرة الوسطى والكوبستات الجانبية، كما يجرى تركيب فاصل نيوبرين للحارات المرورية، إلى جانب تركيب صاج من المعدن للأرصفة والكوبستات الجانبية.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ الفاصل بعرض 10سم في فصل الصيف ويزيد عرض الفاصل في الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة.​