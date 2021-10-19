السعودية:استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية اليوم الثلاثاء استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي، وبحسب التوصيات من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن توصية هيئة الصحة العامة "وقاية" هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول، ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

وأقيمت فجر الأحد في المسجد الحرام بمكة المكرمة والنبوي في المدينة المنورة أول صلاة دون تباعد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو لحظة القيام بإزالة بعض الملصقات الخاصة بالتباعد والتي كانت موجودة داخل الحرم المكي، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي كانت مُطبقة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجدّ.