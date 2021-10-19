قمة أثينا تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول

أكدت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، التي عُقِدَت الثلاثاء بالعاصمة اليونانية «أثينا»، ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح بأن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي «نيكوس أناستاسياديس»، ورئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، تناولت تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة، والنقل، والزراعة، وكذلك القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. وأضاف راضي أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وتطورات القضايا المرتبطة باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والملف الليبي، والوضع في سوريا، وقضية سد النهضة. وجرى على هامش انعقاد القمة الثلاثية توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك، في مجالي الهجرة، والربط الكهربائي.



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