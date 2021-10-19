مقتل 48 حوثيا في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مقتل 48 حوثيا في غارات نفذتها طائراته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مواقع في منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها.
وأفاد التحالف في بيان أنّه نفّذ 14 "عملية استهداف" أدّت إلى تدمير 6 آليات عسكرية للمتمرّدين ومقتل 48 "عنصرا إرهابياً" في الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب وفي الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة.
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