قوات الأمن السعودية تحبط محاولة تهريب أطنان من الحشيش وحبوب المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

أحبطت الدوريات السعودية البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، محاولات تهريب طن و276 كيلوغراماً من الحشيش المخدر و66 طناً و464 كيلوغراماً من مادة القات المخدر.

وأشار المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي مسفر القريني، اليوم الثلاثاء، الى أن “ذلك جاء في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات”.

وأكد القريني، “القبض على المتورطين في ذلك، البالغ عددهم 150 متهماً، منهم 47 سعودياً، كما تم القبض على 103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود، هم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية”.

وأوضح، أنه “تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة”.​