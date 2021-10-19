كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة تدل على عودة الهدوء النسبي لأفغانستان، أعلنت شركة الطيران الأفغانية الخاصة “كام إير”، استئناف الرحلات الجوية بين كابل وأبو ظبي اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقالت وكالة “أنباء بختار” الأفغانية، إن شركة “كام إير” توصلت إلى اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف الرحلات الجوية بين كابل وأبو ظبي”، مشيرة إلى أن هذه الرحلات الجوية ستبدأ غدًا الأربعاء.

وأعلنت الإمارات، مؤخرا، أنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من بلادهم لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة، كما أعلنت إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

وقالت إن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم.

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة الإمارات الإنسانية. وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابل.