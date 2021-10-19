الأمين العام للجامعة العربية يزور ليبيا الخميس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، عن زيارة يعتزم أمينها العام، أحمد أبو الغيط، إجراءها إلى ليبيا، الخميس المقبل، للتأكيد على الدعم العربي للعملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها للمرور لمرحلة الاستقرار الدائم.

وأوضحت أن أبو الغيط سيشارك في اجتماع وزاري سيكون الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة “استقرار ليبيا”، والذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وستكون الزيارة الرسمية الأولى للأمين العام للجامعة الدول العربية إلى ليبيا، وذلك منذ توليه المنصب في مارس/ آذار 2016.

وتحرص الجامعة العربية، مع الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، على حل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام وعودة دولة المؤسسات وتوحيدها.

وتأتي زيارة أبو الغيط وسط استنفار عربي ودولي لدعم العملية السياسية بليبيا ودفع قطار الانتخابات وإجهاض أي محاولة إخوانية لعرقلة الاستحقاق الدستوري.