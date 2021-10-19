أول تدريب مصري سوداني مشترك بـ”قاعدة نجيب” العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب 1)، الذي تُجرى فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

والتدريب المصري السوداني هو الأول من نوعه بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ الذي أشار إلى أن التدريب يستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان في استقبال الجانب السوداني، قائد قوات حرس الحدود المصري الذي عبر عن اهتمام القيادة العسكرية المصرية بهذه التدريبات المشتركة.

وعبر عن آماله في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود.

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين.

ويقام معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثاً في مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.

يأتي التدريب (حارس الجنوب – 1) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، وفق البيان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمال السودان.