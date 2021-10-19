قبيل التوجه إلى البحرين.. أولمبي العراق يخوض مراناً على ملعب الشعب

وتواجدَ عددٌ من اللاعبين المدعوين في الحصةِ التدريبيّة، التي قادها المدربُ التشيكي ميروسلاف سوكوب وملاكه التدريبي المساعد، بينما غابَ عددٌ من اللاعبين لتواجدهم مع أنديتهم لخوضِ مبارياتِ الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز التي ستنطلق يوم غدٍ الأربعاء.وسيكتفي الملاكُ التدريبيّ لمنتخبنا الاولمبيّ بالوحدةِ التدريبية التي خاضها مساء اليوم قبل السفر إلى البحرين، وذلك لارتباطِ جميع اللاعبين بمبارياتِ الدوري الممتاز يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

وسيلعبُ منتخبنا الأولمبيّ التصفياتَ الآسيوية في المجموعةِ الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين (مستضيفة المجموعة)، وكذلك جزر المالديف وأفغانستان، وسيخوضُ مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام منتخب جزر المالديف.

