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ملف الانتخابات يتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء،، ومخاض عسير ينتظر تشكيل الحكومة.
= المفوضية تتسلم اكثر من الف طعن بنتائج الاقتراع.. وتؤكد عدم وجود تلاعب داخل المحطات.

= دولة القانون يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر رغم اعتراضه على النتائج.. والقوى الكردية تجتمع في الاقليم قبيل الذهاب الى بغداد.


= قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ذي قار.. ورئاسة الجمهورية تصدر عفوا خاصا عن مئات المحكومين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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