انت الان تتابع خبر ملف الانتخابات يتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء،، ومخاض عسير ينتظر تشكيل الحكومة.
= المفوضية تتسلم اكثر من الف طعن بنتائج الاقتراع.. وتؤكد عدم وجود تلاعب داخل المحطات.
= دولة القانون يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر رغم اعتراضه على النتائج.. والقوى الكردية تجتمع في الاقليم قبيل الذهاب الى بغداد.
= قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ذي قار.. ورئاسة الجمهورية تصدر عفوا خاصا عن مئات المحكومين.
= دولة القانون يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر رغم اعتراضه على النتائج.. والقوى الكردية تجتمع في الاقليم قبيل الذهاب الى بغداد.
= قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ذي قار.. ورئاسة الجمهورية تصدر عفوا خاصا عن مئات المحكومين.