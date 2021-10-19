ملف الانتخابات يتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية

= المفوضية تتسلم اكثر من الف طعن بنتائج الاقتراع.. وتؤكد عدم وجود تلاعب داخل المحطات.

= دولة القانون يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر رغم اعتراضه على النتائج.. والقوى الكردية تجتمع في الاقليم قبيل الذهاب الى بغداد.



= قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ذي قار.. ورئاسة الجمهورية تصدر عفوا خاصا عن مئات المحكومين.