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الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين من مخيم 'اكدة'

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن عودة (64) عراقيا من مخيم اكدة على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً.
وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، احمد رحيم حسن، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والسفارة العراقية في تركيا و وزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت اعادة (64) مواطنا عراقيا عائدا من مخيم اكدة الى مناطقهم الاصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضاف رحيم، أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد"، مشيرا الى ان "الوزارة مستمرة باعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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