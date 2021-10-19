شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينيت يتلقى دعوة من الشيخ محمد بن زايد لزيارة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات.



جاء ذلك، بحسب ما أعلن سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، الذي التقى بينيت رفقة السفير البحريني لدى إسرائيل.

وكتب الخاجة عبر حسابه في تويتر: ”تشرفت بأن أنقل تحيات قيادة دولة الإمارات، وأن أقدم رسالة دعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد، إلى نفتالي بينيت، لزيارة الإمارات“