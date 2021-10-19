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بينيت يتلقى دعوة من الشيخ محمد بن زايد لزيارة الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات.

 

جاء ذلك، بحسب ما أعلن سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، الذي التقى بينيت رفقة السفير البحريني لدى إسرائيل.

 

وكتب الخاجة عبر حسابه في تويتر: ”تشرفت بأن أنقل تحيات قيادة دولة الإمارات، وأن أقدم رسالة دعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد، إلى نفتالي بينيت، لزيارة الإمارات“

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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