الملكة إليزابيث: أعيش إحساس شابة صغيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نقل أحد مساعدي الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاما، والتي تعتلي العرش منذ ما يقرب من سبعة عقود، قولها إنها تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أبدا أن تُمنح لقب ”عجوز العام“.

وكان منظمو هذه الجائزة السنوية تواصلوا مع قصر الملكة لمعرفة ما إذا كانت راغبة في قبول هذا اللقب، وفقا لرويترز.

وحصل على هذه الجائزة في السابق ممثلون حازوا جوائز الأوسكار أو شخصيات حصلت على جوائز نوبل، فضلا عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 سنة.