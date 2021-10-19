إسرائيل توافق على تسجيل 4000 فلسطيني لا يحملون وثائق بالضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على تسجيل حوالي 4000 فلسطيني باعتبارهم سكانا مقيمين في الضفة الغربية. وكان هؤلاء يعيشون منذ سنوات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل دون وضع رسمي.

وقال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، على ”تويتر“، إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية، ”وفي إطار سياستي لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين“ في الضفة الغربية، وفقا لرويترز.

وذكر مكتب الاتصال التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن هذا القرار يؤثر على 2800 من السكان السابقين في قطاع غزة، الذين غادروا القطاع بعد أن سيطرت عليه حركة حماس في قتال داخلي فلسطيني في عام 2007.