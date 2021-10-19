شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق على توقيع شراكة اقتصادية بين الإمارات وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف أمير حايك سفير إسرائيل المعين لدى الإمارات، أن البلدين اتفقا على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون تسعة أشهر.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ عن السفير الإسرائيلي قوله، إن ذلك تم خلال الاجتماع الذي جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ويائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، في يونيو الماضي بأبوظبي.

وأضاف السفير الإسرائيلي، أن هناك إمكانيات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ولتعزيز حجم التبادل التجاري.