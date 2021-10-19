شكرا لقرائتكم خبر ماليزيا تهدد بإقالة الموظفين إذا رفضوا لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذرت إدارة الخدمة العامة في ماليزيا من أنه «في الأول من نوفمبر 2021 أو بعد هذا التاريخ، قد يؤدي عدم امتثال أي موظف لتعليمات رئيس الإدارة، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده أو إنهاء خدمته».
وقالت إدارة الخدمة العامة إنه سيتم عمل اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفحوصات طبية أخرى، للموظفين الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19»، لوجود أسباب طبية لديهم تمنعهم من ذلك. ويأتي التحذير بعد أن قال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، السبت الماضي، «إن الأشخاص الذين لن يحصلوا على اللقاح سيفقدون (امتيازات)، مثل السماح لهم بتناول الطعام داخل المطاعم أو دخول المساجد أو السفر محليا لرؤية أهلهم».
ويشار إلى أن نحو 94% من البالغين في ماليزيا حصلوا على جرعتي اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تهدد بإقالة الموظفين إذا رفضوا لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.