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الشيخ محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، برئاسة سعادة أحمد جاسم الزعابي.

 

ويضم المجلس في عضويته كلاً من  محمد علي الشرفاء، نائباً للرئيس، وهشام خالد ملك، وضاعن محمد الهاملي، وخالد عبدالله القبيسي، ومنصور محمد الملا، وكاي إيريك ريلاندر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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