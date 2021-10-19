انتخاب مصر رئيساً  للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

انتخب مجلس وزراء النقل العرب،بالإجماع اليوم خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، 2022- 2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية السعودية نائباً، وعضوية كل من تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

