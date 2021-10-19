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انتخاب مصر رئيساً  للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

انتخب مجلس وزراء النقل العرب،بالإجماع اليوم خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب  مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، 2022- 2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية نائباً، وعضوية كل من تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

 

وتم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة الـ68 للمكتب التتنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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