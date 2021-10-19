متحدث حكومي: الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع

وقال ناظم خلال المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء، إن "الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية"، مشدداً على أن "الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد".

