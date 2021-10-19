انت الان تتابع خبر متحدث حكومي: الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن جميع من شارك بالانتخابات هدفهم خدمة العراق.
وقال ناظم خلال المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء، إن "الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية"، مشدداً على أن "الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية"، مشدداً على أن "الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد".