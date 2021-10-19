الصدر يصدر توجيهاً للمجلس الإداري للبنيان المرصوص

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توجيهاً للمجلس الإداري لـ"البنيان المرصوص".
وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "نوعز للمجلس الإداري للبنيان المرصوص.. البدء بحملة تنظيف للمدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها".
وأتم الصدر، "راجين من العلي القدير أن يجنب طلابنا الأعزاء الوباء والإرهاب وأن يسهل دربهم العلمي ويكللهم بالنجاح والإصلاح".
وأتم الصدر، "راجين من العلي القدير أن يجنب طلابنا الأعزاء الوباء والإرهاب وأن يسهل دربهم العلمي ويكللهم بالنجاح والإصلاح".