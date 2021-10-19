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الصدر يصدر توجيهاً للمجلس الإداري للبنيان المرصوص

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توجيهاً للمجلس الإداري لـ"البنيان المرصوص".
وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "نوعز للمجلس الإداري للبنيان المرصوص.. البدء بحملة تنظيف للمدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها".

وأتم الصدر، "راجين من العلي القدير أن يجنب طلابنا الأعزاء الوباء والإرهاب وأن يسهل دربهم العلمي ويكللهم بالنجاح والإصلاح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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