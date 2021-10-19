الهند.. مقتل 24 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في شمال البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم فيما فُقد أثر أكثر من 12 شخصًا بعد انهيارات أرضية وسيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام في شمال الهند، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.



كما حذر خبراء الأرصاد من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة في ولاية كيرالا الجنوبية حيث قتل ما لا يقل عن 27 شخصًا منذ الجمعة.

وقال مسؤولون في ولاية أوتاراخند في جبال الهيمالايا إن 18 شخصا قتلوا في انهيارات أرضية جديدة الثلاثاء بعد وفاة ستة في حوادث مماثلة الاثنين.

قُتل ما لا يقل عن 13 من الضحايا في ثلاثة حوادث منفصلة في بلدة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، بعد انهمار وابل من الأمطار تسبب بانهيار أرضي ودمر العديد من المباني.

وأكد آشوك كومار قائد شرطة أوتاراخاند لوكالة فرانس برس "قتل 24 شخصا في الولاية خلال يومين".

وقال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس إن خمسة من القتلى هم من عائلة واحدة دفن منزلها في انهيار أرضي. وأسفر انهيار أرضي آخر في منطقة المورا الشمالية عن مقتل خمسة أشخاص بعد أن هدمت صخور ضخمة منازلهم التي ابتلعها جدار من الطين.

مددت إدارة الأرصاد الجوية الهندية حالة التأهب ووسعتها الثلاثاء مع توقع هطول أمطار "غزيرة" إلى "غزيرة جدًا" في المنطقة خلال اليومين المقبلين.

وقال مكتب الأرصاد إن عدة مناطق غمرتها الأمطار بأكثر من 400 ملم الاثنين. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس وحظرت جميع الأنشطة الدينية والسياحية في الولاية.

أظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانًا يخوضون في المياه العميقة بالقرب من بحيرة ناينيتال السياحية فيما فاضت مياه نهر الغانج في ريشيكيش.