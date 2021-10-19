شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، برئاسة سعادة أحمد جاسم الزعابي.



ويضم المجلس في عضويته كلاً من محمد علي الشرفاء، نائباً للرئيس، وهشام خالد ملك، وضاعن محمد الهاملي، وخالد عبدالله القبيسي، ومنصور محمد الملا، وكاي إيريك ريلاندر.