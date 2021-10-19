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انتخاب مصر رئيساً  للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخب مجلس وزراء النقل العرب،بالإجماع اليوم خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب  مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، 2022- 2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية نائباً، وعضوية كل من تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

وتم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة الـ68 للمكتب التتنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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