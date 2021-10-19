شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال مجلس وزراء النقل العرب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الأردن وبمشاركة وزراء النقل العرب ومن يمثلهم ورؤساء الوفود.



ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين جديدين، وعددًا من الموضوعات، منها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ومقترح لإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل, بهدف الإسهام في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.