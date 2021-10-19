إسرائيل توافق على تسجيل 4000 فلسطيني لا يحملون وثائق بالضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على تسجيل حوالي 4000 فلسطيني باعتبارهم سكانا مقيمين في الضفة الغربية. وكان هؤلاء يعيشون منذ سنوات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل دون وضع رسمي.



وقال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، على ”تويتر“، إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية، ”وفي إطار سياستي لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين“ في الضفة الغربية، وفقا لرويترز.

وذكر مكتب الاتصال التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن هذا القرار يؤثر على 2800 من السكان السابقين في قطاع غزة، الذين غادروا القطاع بعد أن سيطرت عليه حركة حماس في قتال داخلي فلسطيني في عام 2007.

وقال المكتب: ”ستتاح إمكانية تعديل عناوين 2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة، ثم انتقلوا للسكن في مناطق الضفة الغربية قبل عام 2007“.

وأضاف أن ”جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية، وأن كل طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه رهنًا بموافقة أمنية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة.

كما سيحصل حوالي 1200 فلسطيني آخر، منهم أزواج وأطفال من سكان الضفة الغربية لا يحملون وثائق، على وضع رسمي.

وبموجب القرار الإسرائيلي سيتم تعريف 1200 على أنهم ليس لديهم هوية فلسطينية لأسباب مختلفة، ويعيشون في الضفة الغربية، مثل ولادتهم في المنزل دون تسجيلهم في سجل السكان الفلسطيني، ومنهم من دخل إلى السلطة الفلسطينية وتزوج وأقام للعيش في السلطة الفلسطينية دون أن يسجل هناك بشكل منظم، بحسب مكتب الاتصال الإسرائيلي.

وقال حسين الشيخ، المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، على تويتر، إن 4000 فلسطيني ”تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية“.

ويُمنح هذا التصريح فقط للفلسطينيين المقيمين في السلطة الفلسطينية، ولا يشمل تسجيل الفلسطينيين الموجودين في الخارج، وبالتالي لا يشمل الدخول الفعلي للفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، وسيسعى إلى تنظيم أوضاعهم أو تغيير عناوينهم.