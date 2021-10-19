نائب لبناني مسلح يدخل جلسة البرلمان والأمن يخرجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

كشف مراسل قناة "المنار" اللبنانية، حسن حمزة، أن النائب عن "حزب القوات اللبنانية"، بيار بو عاصي، دخل مجلس النواب وبحوزته مسدس حربي.



وقال حمزة المكلف بتغطية وقائع جلسة مجلس النواب المنعقدة في قصر الأونيسكو على صفحته الشخصية على "تويتر" أن النائب "حضر الجلسة، وعند الانتهاء اقترب منه أمن المجلس، فتشه وأخرجه من القاعة".

وبحسب معلومات حمزة فإن الرئيس بري أصبح على علم بالحادثة.

ووافق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، على تقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية شهرين، وقرر إجراءها في 27 آذار/ مارس المقبل.