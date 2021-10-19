شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، الى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية، والنظر إلى الصين وتنميتها من منظور موضوعي.



وقال تشاو في مؤتمر صحفي" إن تصريحات الجانب الأمريكي تكرار للهجة الخطابية القديمة لما يسمى بنهج "المنافسة والتعاون والمواجهة"، مضيفا أن الموقف الأمريكي المعلن هو في جوهره تغطية لاحتوائها وقمعها ضد الصين تحت ذريعة المنافسة، التي يكمن سببها الجذري في التصور الخاطئ للجانب الأمريكي الذي ينظر إلى الصين بعناد على أنها منافسة استراتيجية".